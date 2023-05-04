وزير خارجية أمريكا ينوي زيارة السعودية يونيو المقبل

ذكرت وكالة بيلومبرج للأخبار، أن وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكين سيزور المملكة العربية السعودية في يونيو المقبل.

ونقلت قناة «العربية» الإخبارية مساء اليوم الخميس عن بلومبرج قائلة: «مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان سيزور السعودية الأسبوع المقبل مع نية لكبار مسؤولي الأمن القومي الأميركي يعتزمون القيام بزيارة إلى السعودية».

ولم تكشف الوكالة أي تفاصيل عن الزيارة المقررة في يونيو المقبل.