الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة.. ونشاط نسبي للرياح

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية بداية من اليوم، مشيرة إلى أنه بداية من اليوم، سنتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، فضلا عن وجود منخفض جوي بطبقات الجو العليا، يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، وبالتالي حجب جزء من أشعة الشمس، وهذا سيساعد على الشعور بانخفاض رحلات الحرارة.

درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر ودينا شرف، أنّ درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى تتراوح بين 27 و28 درجة مئوية خلال فترة النهار، وبالتالي سنشعر بالأجواء الربيعية المائلة للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، بينما تكون أجواء حارة على جنوبي الصعيد وسيناء، أما سواحلنا الشمالية تكون أجواء مائلة للدفء، إذ تكون درجات الحرارة أقل من معدلاتها الطبيعة في مثل هذا التوقيت من العام بحوالي من درجتين إلى 3 درجات.

أجواء مائلة للبرودة على أغلب المحافظات

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: «نشعر بالأجواء المائلة للبرودة على أغلب المحافظات الشمالية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد خلال فترات الليل بسبب انخفاض درجات الحرارة»، مشيرة إلى أن الأجواء ستكون معتدلة على جنوب الصعيد خلال فترات الليل خاصة في ساعات الليل المتأخرة حتى الصباح الباكر، موضحة انه سيستمر وجود نشاط نسبي للرياح.