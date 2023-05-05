التصريح بدفن عامل زراعي لقي مصرعه داخل ماكينة حصاد القمح بالشرقية

توفي عامل أثناء حصاد محصول القمح اليوم بمحافظة الشرقية، سقوطا داخل ماكينة زراعية مخصصة لحصاد القمح في نطاق قرية القضاة بمركز كفر صقر، وصرحت الجهات المعنية بدفن الجثمان وتسليمه لذويه.

بلاغ بمصرع مواطن أثناء الحصاد

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغا يشير لمصرع شخص إثر سقوطه داخل ماكينة زراعية أثناء حصاد محصول القمح في مركز كفر صقر، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث من مركز الشرطة لمعاينته والوقوف على أسبابه.

وأشارت التحريات الأولية إلى مصرع مواطن ويبلغ من العمر 47 سنة، أثناء الحصاد إلا أنه سقط داخل ماكينة حصاد القمح ولفظ أنفاسه الأخيرة.

التصريح بالدفن

تم نقل الجثمان الى أقرب مستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة فيما تم التصريح بدفن الجثمان وتسليمه لذويه بعد معاينته وفحصه والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

في سياق متصل شهدت محافظة الشرقية اليوم حادث تصادم أمام مستشفى المبرة بمدينة الزقازيق أمام الكورنيش السياحي، ودفعت هيئة الإسعاف بسيارة لنقله لأقرب مستشفى لتقديم الإسعافات الأولية والعناية به، وكان قد تحرر المحضر اللازم بالواقعة.