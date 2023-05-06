«تعليم القاهرة» تكشف تفاصيل أول يوم امتحان لطلاب الصف الأول الثانوي

تفقد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني «الدور الأول» للعام الدراسي 2022- 2023، للصف الأول الثانوي العام بمدرسة طبري الحجاز الثانوية العسكرية بنين التابعة لإدارة النزهة التعليمية في يومهم الأول لمادة (اللغة العربية).

وتحاور «موسى» مع أبنائه الطلاب على مستوى الامتحان، وهل يوجد لديهم أي مشاكل أو معوقات أثناء الدخول على المنصة، وتأكد من استلامهم ورقة المفاهيم، وأكد جميع الطلاب من سهولة ويسر الامتحانات وتمكينهم جميعًا من الدخول على المنصة.

توفير كافة سبل الراحة والهدوء داخل اللجان

وقدم مدير المديرية النصيحة لأبنائه الطلاب بالتريث وعدم التسرع في الإجابات والتاكد من التسجيل قبل الخروج، توفير كافة سبل الراحة والهدوء داخل اللجان.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أن مسئولي التطوير التكنولوجي خلية نحل تعمل بجميع لجان المدارس الثانوية بالقاهرة، لتذليل كافة العقبات التى تواجه الطلاب أثناء دخولهم على المنصة أو فى حالة أى مشكلة بسيطة.

وأضاف، أن عدد المتقدمين لامتحانات اليوم عدد 753 طالبا، في 38 لجنة وجميعهم تمكنوا من الدخول على المنصة بسهولة ويسر إلا عدد قليل جدًا لعدم تحديث التابلت وتم الحل على الفور، كما أدى عدد 41 طالب منازل في 3 لجان.