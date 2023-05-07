حكاية لصين سرقا أبوابا حديدية من المقابر في السويس.. باعوها خردة

لم تمنع حرمة المكان لصين من سرقة الأبواب الحديدية من مقابر قرية عامر بمحافظة السويس، بل اتفقا اللصان على تكوين تشكيل عصابي لسرقة الأبواب وبيعها خردة إلى تجار الحديد، تاركين المقابر دون أبواب، وهو ما أثار غضب أهالي المتوفين وأصحاب المقابر في تلك المنطقة، حتى ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين.

«الوطن» تستعرض القصة الكاملة لسرقة الأبواب الحديدية لمقابر قرية عامر بالسويس، حسب ما أعلنته وزارة الداخلية واعترافات المتهمين أمام النيابة العامة.

سرقة أبواب المقابر

جهز اللصان، لهما معلومات جنائية سابقة، مختلف الأدوات والمعدات التي تمكنهما من فك الأبواب الحديدية، واتفقا على التسلل في أوقات متأخرة من الليل إلى مقابر قرية عامر، وقال أحدهما خلال جلسة التحقيق التي أجريت معهما أمام النيابة العامة: «كنا بنروح بليل عشان محدش يشوفنا، وبعد ما نفك الباب ناخده ونهرب بيه».

بيع الأبواب الحديدية خردة

خلال عدة أيام متتالية، سرقا اللصان الأبواب الحديدية من عدة مقابر تتراص على صف واحد، تاركين المقابر تظهر وكأنها دون أبواب تحميها، واعترف المتهم أثناء التحقيق معهما: «بيعنا شوية من الأبواب الحديد لتجار الخردة وخدنا فلوسهم، والباقي ملحقناش عشان الشرطة قبضت علينا».

استياء أهالي القرية

وخلال عدة منشورات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» خلال شهر أبريل الماضي، عبر عدد من أصحاب المقابر وأهالي منطقة قرية عامر في محافظة السويس عن غضبهم الشديد من تكرار سرقة أبواب المقابر، مطالبين بالقبض على المتسببين في هذه الواقعة.

القبض على المتهمين

وأعلنت وزارة الداخلية أول أمس الجمعة القبض على المتهمين بسرقة أبواب مقابر قرية عامر بمحافظة السويس، وعثرت الأجهزة الأمنية بحوزتهما على عدد 3 أبواب حديدية.

حبس المتهمين

وأُحيل المتهمين إلى النيابة العامة، والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على الأبواب الحديدية المسروقة، وطالبت المباحث سرعة الانتهاء من تحرياتها بشأن الواقعة.

العقوبة القانونية

وحسب ما أوضحه المحامي رامي ربيع مقلد، فإن المتهمين ينتظران عقوبة قانونية تصل إلى الحبس، ما لم تقترن السرقة بظرف مشدد آخر، وهو ما جاء في نص المادتين 317 و318 من قانون العقوبات.