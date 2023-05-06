ماذا يعني إعلان نهاية كورونا كحالة طوارئ عالمية؟.. خبير أوبئة يجيب

أكد الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أنّ إعلان منظمة الصحة العالمية نهاية كورونا كحالة طوارئ عالمية أمر طال انتظاره، بعد سنوات من العدوى والاحتياطيات ورفع الاستعدادات على مستوى السياسة الصحية.

خفض حالة الطوارئ العالمية

وأضاف «عنان»، خلال حواره المذاع على القناة الأولى، أن منظمة الصحة أعلنت خفض حالة الطوارئ العالمية، ما يعني خفض السياسة الصحية للدول من حيث المنافذ، أي أنه لن يكون هناك حاجة إلى الكشف عن الذين يدخلون البلاد من الوافدين، كما هذا الأمر يخص السفر بين الدول ورفع درجة الاستعدادات للمستشفيات ووجود مخزون من الأدوية والبروتوكول، وكل ذلك سيتم خفضه.

فيروس كورونا مستمر

وتابع أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أنّ فيروس كورونا مستمر، وفي أبريل كان هناك 16 ألف حالة وفاة على مستوى العالم، ولكن جرى إعلان نهاية انتهاء حالة الوباء العالمي، كما أن مناعة الجسم أصبحت أفضل، في ظل تطور منظومة اللقاحات.