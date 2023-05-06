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ضبط 3 أشخاص حاولوا تهريب عملات أجنبية عبر مطار القاهرة الجوي

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
12:56 م | السبت 06 مايو 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بقطاع أمن المنافذ من خلال التعامل الفني، من تحقيق العديد من النجاحات على النحو التالي:

ضبط (سيدة - مقيمة بمحافظة القاهرة) لحيازتها (مبالغ مالية كبيرة «عملات أجنبية») بالمخالفة للقانون ، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرتها البلاد، وبمواجهتها أقرت باشتراكها مع (سيدة - مقيمة بالقاهرة) متواجدة بساحة إنتظار السيارات خارج الدائرة الجمركية على إرسال مبالغ مالية لها مع بعض المواطنين بدعوى تركها معها سهوًا، تم ضبطها وبحوزتها (مبالغ مالية «عملات أجنبية») وبمناقشتها أقرت بما سبق.

ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة كفر الشيخ) لحيازته (مبالغ مالية «عملات أجنبية») كانت مخبأة بحقيبته وأسفل طيات ملابسه بالمخالفة للقانون وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرته البلاد.

 

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بقلم محمد بركات وبسمة عبدالستار