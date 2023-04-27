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ميناء القاهرة الجوي يُعلن إحلال وتجديد سيارات الإرشاد بالمطار

كتب:

أيمن حمزة
12:35 م | الخميس 27 أبريل 2023
شركة ميناء القاهرة الجوي تعلن : إحلال وتجديد سيارات الإرشاد بارض المهبط

شركة ميناء القاهرة الجوي تعلن : إحلال وتجديد سيارات الإرشاد بارض المهبط

أعلن المحاسب مجدي إسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، إحلال وتجديد لسيارات الارشاد (Follow me car ) بمطار القاهرة وذلك لتقديم أفضل خدمة إرشادية للطائرات، وفي إطار الاهتمام بمعايير السلامة على أرض المهبط.

إحلال وتجديد سيارات الإرشاد

وأكد اللواء جمال الجندي رئيس قطاع الحركة بشركة ميناء القاهرة الجوي، أن التغيير تضمن أحدث السيارات، وأحدث التجهيزات اللاسلكية للتواصل مع الطائرات وبرج المراقبة الجوية، مشيراً إلى أن السيارات الجديدة تتميز بمعايير أمان على أعلى مستوى لتحقيق أعلى معدلات السلامة خلال التحركات على أرض المهبط.

تقديم أفضل الخدمات لرواد مطار القاهرة الدولي

وشددت شركة ميناء القاهرة الجوي على ضرورة السعي الدائم لرفع الوعي بين العاملين لتقديم أفضل الخدمات لرواد مطار القاهرة الدولي، والتخفيف على المسافرين والسائحين خلال فترة تواجدهم بمطار القاهرة الدولي.

ولفتت الشركة خلال منشور للعاملين بالشركة إلى ضرورة الالتزام معايير الأمن والسلامة خاصة داخل أرض المهبط للحد من الحوادث، ورفع المعدات فور انتهاء تقديم الخدمات مباشرة حرصا على حياة العاملين وسلامة الطائرات.

توخي الحيطة والحذر خلال تواجد العاملين بأرض المهبط 

وكان المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، شدد على ضرورة توخي الحيطة والحذر خلال تواجد العاملين بأرض المهبط للحد من الحوادث، والالتزام بارتداء الملابس المخصصة للعمل بالمهبط، مع بذل أقصى جهد وطاقة ممكنه لخدمة الشركات الني تتعامل مع قطاع الطيران المدني، لتقديم صورة طيبة عن مصر.

 

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.