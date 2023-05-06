رصف وتطوير شارع سيالة أولاد نصير في سوهاج بتكلفة 8 ملايين جنيه

بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بسوهاج، بالتعاون مع مديرية الطرق بالمحافظة، أعمال رصف شارع هندسة الري بطول 750 مترا مزدوجا، وذلك ضمن خطة الرصف بمركز جهينة، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بشأن متابعة أعمال تمهيد ورصف الطرق الداخلية والخارجية بمختلف الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

البدء برصف وتجهيز الشوارع

وأوضح ممدوح عباس، رئيس مركز ومدينة جهينة، أنه تم بدء العمل في إعادة رصف شارع هندسة الري بداية من مدرسة جهينة الثانوية الزراعية شمالا، وحتى التقاطع مع شارع الشهداء جنوبا، مشيرا إلى أن أعمال المتابعة مستمرة بصفة دورية لحين الانتهاء من أعمال الرصف بالكامل، وفقا للجداول الزمنية الموضوعة، ومراعاة المعايير والاشتراطات الفنية القياسية في التنفيذ.

رصف سيالة أولاد نصير بـ8 ملايين جنيه

كما تم التجهيز للانتهاء من أعمال تمهيد ورصف الطرق الداخلية والخارجية بمختلف الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وقامت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، بالتعاون مع مديرية الطرق بالمحافظة، بمتابعة أعمال رصف وتطوير شارع سيالة أولاد نصير بطول 1200 متر وعرض 20 مترا، بتكلفة 8 ملايين جنيه، والتي تشمل تكلفة الرصف والتجميل، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

أعمال رصف شارع سيالة أولاد نصير

ومن جانبه، قال أحمد الشطوري، رئيس حي غرب سوهاج، أن المتابعة مستمرة لأعمال الرصف الجارية بشوارع الحي، حيث تم البدء في أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع سيالة أولاد نصير، عقب الانتهاء من أعمال البنية التحتية بالشارع، مشيرا إلى أن الأعمال تشمل تركيب بردورات وبلاط الإنترلوك بالجزيرة الوسطى، وجانبي الطريق بالتزامن مع أعمال الرصف بداية من مسجد بلال بن رباح وحتى ميدان الشهيد عبد المنعم رياض"، لافتا إلى أنه جار العمل على استكمال رصف باقي شوارع الحي خلال الفترة القادمة، ورفع كفاءتها وتطويرها وتجميلها بالكامل.