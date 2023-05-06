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ضبط مسجل خطر فرض إتاوات على أهالي المعادي.. أوقعته استغاثة عبر «فيس بوك»

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
12:27 م | السبت 06 مايو 2023
وزارة الداخلية- صورة أرشيفية

وزارة الداخلية- صورة أرشيفية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تمّ تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، متضمناً تضرر الأهالي بمنطقة المعادي بالقاهرة من أحد الأشخاص لقيامه بفرض إتاوات والبلطجة عليهم وترويعهم.

بالفحص تبين تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط الشخص المشار إليه وبصحبته آخر لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي - 3 هاتف محمول - سلاح أبيض مطواة) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

 

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