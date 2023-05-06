10 معلومات عن قصر باكنجهام.. استقبل الملك تشارلز وقرينته قبل التتويج

تتجه أنظار العالم إلى لندن، حيث حفل تتويج الملك تشارلز وقرينته كاميلا في المملكة المتحدة، اليوم، والتي تستمر حتى نهاية اليوم، فيما تستمر الاحتفالات في كافة أرجاء بريطانيا حتى مساء غدا، حيث يتواجد الشعب في الشوارع والميادين في عطلة نهاية أسبوع.

انطلقت مراسم حفل تتويج الملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا منذ قليل، إذ خرجا من قصر باكنجهام في عربة اليوبيل الماسي التي تجرها 6 خيول، ويكون الطريق من في جادّة ذي مول الطويلة حتى ميدان ترافالجار، ثم سيعبر وايت هول، حيّ الوزارات، قبل أن يصل إلى الكنيسة.

تتويج الملك تشارلز وقرينته

وفي رحلة قصيرة سويا، غادر الملك تشارلز وكاميلا، قصر سانت جيمس متجهين إلى قصر باكنجهام، لبدء حفل التتويج، ولوح الملك والملكة القرينة للجمهور من نافذة سيارتهما قبل رحلتهما إلى قصر باكنجهام، ومنه اتجها سويا إلى كتدرائية ويستمنستر.

وفيما يلي ترصد «الوطن» معلومات عن قصر باكنجهام الملكي:

- يقع قصر باكنجهام في لندن وهو المقر الرسمي لملوك بريطانيا.

- يبلغ طول واجهة القصر 108 أمتار وعمقه 120 متراً، وارتفاعه 24 متراً.

- يوجد بالقصر 775 غرفة، تشتمل على 19 غرفة دولية، و52 غرفة ملكية وغرف للضيوف، و188 غرفة للموظفين، و92 مكتباً، و78 حماماً.

- مزين من الداخل بالعديد من التحف الفنية التي لا تقدر بثمن.

- يعد الدعامة الأساسية للنظام الملكي الدستوري في بريطانيا.

- يعتبر مكانا لانعقاد العديد من الاجتماعات وزيارات قادة الدول.

- وهو نقطة جذب سياحية أساسية في لندن.

- وهو مقر للكثير من المناسبات الرسمية وحفلات الاستقبال الملكية.

معلومات عن قصر باكنجهام

- يزوره أكثر من 50 ألف شخص سنويا كمدعوين إلى ولائم.

- يرجع تاريخ إنشاؤه إلى القرن السابع عشر.

- أرض القصر كانت مزرعة ملكية قبل قرون من سكن العائلة المالكة فيه.