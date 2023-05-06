لبنى عبدالعزيز تعتذر عن الرئاسة الشرفية لمهرجان السينما بشرم الشيخ

اعتذرت الفنانة القديرة لبنى عبدالعزيز، عن الرئاسة الشرفية للدورة الأولى من مهرجان السينما العربية المزمع إقامته في مدينة شرم الشيخ خلال العام الجاري برئاسة الكاتب الصحفي أيمن الحكيم.

سبب الاعتذار

وقالت لبنى عبدالعزيز في بيان صادر عنها، إنَّ اختلافًا في الرؤية بينها وإدارة المهرجان حال دون استمرارها في منصبها متمنية لفريق عمل المهرجان التوفيق في مهمتهم من أجل إقامة دورة موفقة.

تفاصيل المهرجان

المهرجان تنظمه مؤسسة إبداع للثقافة والفنون برئاسة مدير التصوير السينمائي سمير فرج، ويضم في لجنته الاستشارية الفنانة إلهام شاهين والسيناريست عبدالرحيم كمال والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، كما يضم في هيكله التنظيمي ثناء هاشم أستاذ السيناريو بمعهد السينما، والناقد السينمائي أحمد سعد الدين والمخرج سامي محمد علي.

تأجيل الانطلاق

وكان من المقرر أن تنطلق الدورة الأولى للمهرجان في 29 أبريل من اشهر الماضي، إلا أن إدارة المهرجان أعلنت تأجيلها نظرا لحاجتهم إلى مزيد من الوقت للتحضير.