4 مدارس تفقدها مدير تعليم جنوب سيناء في اليوم الأول من الامتحانات

قال محمد عقل وكل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إن غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم لم تتلق أي بلاغات بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للنقل التي انطلقت صباح اليوم السبت.

وأضاف محمد عقل في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه قام بجولة تفقدية في عدد من المدارس التابعة للإدارة التعليمية بطور سيناء لمتابعة سير الامتحانات ومعرفة مستوي ورقة الأسئلة.

زيارة 4 مدارس

نشرت الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بيانا جاء فيه قيام محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء امتحان النقل للمرحلة الإعدادية بمدرسة الزهور الإعدادية بنات التابعة لإدارة طور سيناء.

وخلال جولته اطمأن على سير أعمال الامتحان للصف الأول والثاني الإعدادي بمادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء.

وذكر البيان قيام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء بزيارة مدرسة الزهور الثانوية للبنات والزهور الإعدادية والزهور الابتدائية، بالإضافة إلى مدرسة الأمل الرسمية لغات التابعين لإدارة طور سيناء التعليمية.

تنبيهات

أكد وكيل الوزارة على توفير الهدوء والراحة داخل اللجان، والالتزام بالتعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحان وشدد وكيل الوزارة على منع أجهزة المحمول باللجان، تفقد وكيل الوزارة حجرة الكنترول بالمدارس وأكد على تقدير الدرجات أولا بأول ومراعاة الدقة أثناء رصد الدرجات والالتزام بنموذج توقيع المقدرين.

يذكر أن امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي للفصل الدراسي الثاني 2023 بدأت اليوم بإجمالي عدد 7309 طالب طالبة ويستمر الامتحان حتى الخميس الموافق 11 مايو لمدة ستة أيام.