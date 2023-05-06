مقرر مساعد لجنة الأسرة بالحوار الوطني: ملف شامل عن قضايا المرأة والمجتمع

أكدت ريهام الشبراوي مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن أولى أولويات عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة تتمثل في الدعم للمرأة وتمكينها من حقوقها وتقديم يد العون والمساندة للرجل رب الأسرة، وضمان مستقبل أفضل لأفراد الأسرة المصرية.

ملفات الأسرة في الحوار الوطني

وأوضحت ريهام الشبراوي لـ«الوطن» أن اللجنة أعدت تقريرا ضخما بشأن العديد من القضايا الخاصة بالتصدي إلى الظواهر التي تهدد التماسك المجتمعي مثل التفكك الأسري، العنف ضد المرأة، والعنف الإلكتروني والابتزاز، وجرى إعداد تصورات كاملة عن المشكلات والحلول الفعالة لها بخلاف اتصالات لا تنقطع بين اللجنة وأعضاء مجلس الأمناء والمنسق العام ورئيس الأمانة الفنية للخروج بأكبر قدر من التوصيات الهامة الصادرة عن اللجنة في القضايا المتعلقة بالمرأة وأحوالها وتقوية الأسرة ومكافحة الظواهر السلبية كالطلاق والزواج المبكر والعنف ضد المرأة.

لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني

واختتمت مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني حديثها معربة عن تفاؤلها بجلسات الحوار التي ستعقد خلال الأيام المقبلة للخروج بتوصيات علاجية لقضايا المجتمع.