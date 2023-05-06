ضبط 10 أطنان قمح مجهول المصدر في الباجور بالمنوفية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن ضبط سيارة تحمل 10 أطنان و350 كيلوجرام قمح محلي معبأة داخل شكائر مجهولة المصدر وبدون مستندات دالة على عملية الشراء وعدم الحصول على ترخيص من وزارة التموين والتجارة الداخلية بمركز ومدينة الباجور، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد سائق السيارة.

متابعة منظومة توريد الأقماح

وأضاف محافظ المنوفية، أنه تحرير محضر إداري بالواقعة رقم 3158 لسنة 2023، مشدداً بالمتابعة اليومية لمنظومة الأقماح وعدم السماح بالتوريد خارج الشون والصوامع المخصصة.

جاء ذلك وفق تقرير مديرية التموين بالمنوفية بشأن إحكام الرقابة على منظومة عمليات توريد محصول القمح كونه محصولاً استراتيجياً هاما، وذلك في إطار جهود الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بدائرة المحافظة لضبط المخالفين ومنظومة الأسعار.

تحرير محاضر تموينية

وأوضح المحاسب عاطف الجمال، مدير مديرية التموين، أنه خلال يوم واحد تم تحرير 174 محضرا تموينيا متنوعا بين 79 محضر مخالفات مخابز، و95 محضر أسواق، بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، لافتا أنه تم تحرير محضر رقم 8424 لسنة 2023 ضد المدير المسئول عن أحد المحال لتجهيز المأكولات بناحية شارع الجلاء البحري بمدينة شبين الكوم.

كما تم التحفظ على 10 أسطوانات غاز كبيرة الحجم لعدم اتباع اشتراطات السلامة المهنية والحريق والحصول على ترخيص من الجهات المعنية.