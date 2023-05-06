كيفية التقديم على وظائف شاغرة في عدد من الأماكن

يسعى الكثيرون إلى الحصول على وظائف وفرص عمل مناسبة ويتسارعون للتقديم عليها فور الإعلان عنها، لذا نعرض فيما يلي، تفاصيل وظائف شاغرة أعلن عنها جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة.

وأعلن جهاز تشغيل الشباب، عن توافر عدد من الوظائف الجديدة للشباب في تخصصات وأماكن مختلفة، وذلك في إطار حرص المحافظة على توفير فرص عمل للشباب من أجل الإنفاق على أنفسهم.

كيفية التقديم على فرص عمل

وفي السطور التالية، نعرض كيفية التقديم على الوظائف الشاغرة التي أعلن عنها جهاز تشغيل الشباب، حيث سيتم تنظيم ملتقى توظيفي للشباب بمقر الجهاز، غدا الأحد المقبل الموافق 7 مايو، وذلك بحضور مسؤول الموارد البشرية بأحد المطاعم.

وعلى الراغبين في التقدم للوظائف الشاغرة المعلن عنها من قبل جهاز تشغيل الشباب، الحضور لمقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوى الدور الثانى، يوميا من الأحد وحتى الخميس، وذلك من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا.

ويمكن للمتقدمين للوظائف التواصل لتوجيه استفسارات عبر أرقام التليفونات الآتية: «35720825 – 35711198».

الوظائف المطلوبة

وتتوافر فرص العمل في العديد من المدن والأماكن، وهي كما يلي:

مدير مطعم

مساعد مدير مطعم

مشرف مطعم (أقصى سن 40 عاما - شرط الخبر في مجال الفاست فود)

عضو فريق - طباخ - ويتر - كول سنتر (أقصى سن من 35 عاما - خبرة أو بدون).

كما توافر فرص عمل بشركة أمن بالقرية الذكية، وذلك لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاما ويبدأ مؤهلهم من محو أمية.