«الزراعة» تحتفل بموسم حصاد القمح بعدد لمجلة شهرية

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد الخامس من مجلتها الشهرية «MALR»، عدد شهر مايو 2023، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، تحت شعار: «كلمة من قلب الديوان».

وتصدر احتفال مصر بموسم حصاد القمح «الذهب الأصفر»، هذا العدد، حيث بدأ معظم مزارعي مصر بكل أنحاء الجمهورية، عملية حصاد القمح وتوريده، حيث ألقت افتتاحية هذا العدد الضوء على أهمية محصول القمح تاريخيا واحتفال المصريين بعيد حصاده، مع جهود الدولة للنهوض بالمحصول، كما تم أيضا إلقاء الضوء على تكليفات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمديري مديريات الزراعة بالمحافظات، بمتابعة عمليات الحصاد والتوريد والتيسير على المزارعين.

افتتاح معرض الزهور بالمتحف الزراعي منتصف الشهر الجاري

وبمناسبة افتتاح معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي في الدقي، منتصف الشهر الجاري، تم خلال العدد إلقاء الضوء على أهمية هذا الحدث الفريد، كذلك تقرير خاص حول المتحف الزراعي، وأهميته التاريخية، وتوثيقه لذاكرة الزراعة المصرية.

وفي العدد أيضا حوار خاص مع الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، والذي أكد خلاله أنه تم تقييم موارد 890 ألف فدان بصحراء مصر خلال آخر عامين، فضلا عن تقرير حول معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، التابع لمركز البحوث الزراعية، ودوره في إنتاج وتوفير لقاحات آمنية لحماية الثروة الحيوانية في مصر.

كما احتفى العدد باليوم العالمي للنحل، من خلال ملف خاص، تم خلاله استعراض جهود مصر ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، للنهوض بهذا القطاع.

وقدم هذا العدد نماذج إرشادية لتأسيس مشروعات صغيرة، تمثلت في: منحل لإنتاج العسل، مشروع تربية الأرانب، ومزرعة البط، كما ألقى الضوء على التقنيات والتكنولوجيات الحديثة، في مجال الزراعة، مثل: الطاقة الشمسية، ونظام الاكوابونيك.

«MALR» أحدث اصدارات مركز المعلومات الصوتية والمرئية

ويتضمن العدد أيضا ملفا حول السياحة الريفية، والقرى المصرية التي تحولت إلى مقاصد سياحية مهمة بعيدا عن ازدحام وضوضاء المدن.

ويعد «MALR» هو أحدث إصدارات مركز المعلومات الصوتية والمرئية، وهو مجلة رسمية إعلامية زراعية متخصصة ومتنوعة في التقارير الإخبارية والملفات الزراعية، وهي مجلة دورية شهرية، يتم إعدادها بصيغة إلكترونية pdf، يتم تداولها عبر مواقع التوصل الاجتماعي المختلفة، والتابعة للجهاز الإعلامي للوزارة، حيث تم فتح الباب لتواصل ومشاركات العاملين بالقطاع الزراعي من كل القطاعات والهيئات للنشر فيها، إعمالا بشعارها: «نكتبها بأقلامنا من واقع الإنجازات».