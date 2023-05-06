«الجفري» لقناة الناس عن مسامحة الآخرين: «ألا تُحبون أن يغفر الله لكم»

وجَّه الشيخ الحبيب علي الجفري، الداعية الإسلامي، الجمهور بمسامحة من أساء إليهم، قائلا: «ألا تُحبون أن يغفر الله لكم»، متابعًا: «قد يكون مسامحة من أساء إلينا أمرا صعبا لأننا بشر، ومن الممكن أن يكون الشخص مجروحا بشكل كبير».

وأضاف «الجفري»، خلال لقائه المذاع عبر قناة الناس، أن الوصول إلى الجنة أمر شاق، موضحا: «يأتي البعض ويقول لي: «أخاف أن أكون منافقا، أقول سامحت ولكن قلبي ليس مسامح»، فرد «الجفري»: «قل سامحت، ويا رب أنا أملك لساني وسامحت ولكن قلبي أنت تملكه، فيا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، وأرزقني المسامحة».

ووجه الداعية الإسلامي، كلامه للمتابعين، «قل يا رب أطعتك فيما أملك، فأعني على ما أملك، إذ يجب أن ننوي جميعا مسامحة الأخريين».

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.