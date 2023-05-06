بدء مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث الفعلية.. وصل إلى كنيسة وستمنستر

بدأت مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا باركر اليوم السبت، حيث وصل منذ قليل إلى كنيسة وستمنستر أبي واحدة من أعرق الكنائس، والتي سيمر بها تشارلز بـ5 مراحل حتى إعلانه ملكًا رسميًا على البلاد.

بدء مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث فعليًا

ووصل منذ قليل الملك تشارلز إلى كنيسة وسنتمنستر حيث دخل من الباب الكبير بالجهة الغربية، وهو يرتدي عباءة جده جورج السادس، ذات لون أرجواني مرصعة بالجوهرات، ويحيط به الأساقفة ورجال الدين، وتسبقه زوجته كاميلا.

مراحل تتويج الملك تشارلز

ومن المفترض أن يمر تشارلز بخمس مراحل حتى ارتدائه تاج القديس إدوارد وهي كالآتي:

يبدأ رئيس أساقفة كانتربري، جاستن ويلبي، الحفل، في التعريف بالملك وإلقاء القسم حيث يضع الملك يديه على الإنجيل ويقسم على الولاء للمملكة وللكنيسة، ليردد الشعب «ليحفظ الله الملك تشارلز».

ثم يبدأ بعد ذلك في خلع عباءته ودهن اليدين والصدر والرأس برشم علامة الصليب بزيت مقدس، مصنوع من زيت الزيتون وأنواع أخرى، الأهم يأتي من شجر زيتون مزروع في أماكن محددة بالقدس، وهي تعتبر اللحظة الأكثر قدسيه في الاحتفال.

ثم يأتي مرحلة تتويج الملك تشارلز الثالث الأخيرة، عندما يرتدش تشارلز عباءة التي ترمز للنظام الملكي، ويقوم رئيس الأساقفة بوضع الجرم السماوي وخاتم التتويج والصولجانات وغيرها.

وأخيرًا يتم وضع التاج على رأس الملك تشارلز، قبل أن يقدم الأمراء والحاضرين احترامهم بما يعرف بالتكريم.