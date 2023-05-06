أسعار أجرة المواصلات الجديدة 2023 بمحافظة بني سويف.. المراكز والمحافظات

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أسعار أجرة المواصلات الجديدة 2023 محافظة بني سويف المراكز والمحافظات، والتي تقرر زيادتها بنسبة لا تزيد عن 10% على جميع خطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة والمحافظات الأخرى.

أسعار أجرة المواصلات الجديدة 2023 محافظة بني سويف.. المراكز والمحافظات

وأكد محافظ بني سويف أنه عقب إعلان لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية قرارها بتحريك سعر السولار، تم تحديد أسعار أجرة المواصلات الجديدة 2023 محافظة بني سويف، المراكز والمحافظات، وذلك عقب عقد اجتماع مع مسؤولي الجهات والأجهزة التنفيذية المعنية، وذلك لدراسة نسبة الزيادة في تعريفة الركوب الجديدة ببني سويف التي راعت مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، فضلا عن التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المحافظة بخطوط سير.

أسعار أجرة المواصلات الجديدة 2023 محافظة بني سويف.. المحافظات

وجاءت أسعار أجرة المواصلات الجديدة 2023 محافظة بني سويف، المراكز والمحافظات كالتالي:

بني سويف - المنيب: 35.5 جنيه

بني سويف - حلوان: 32 جنيها

بني سويف - المرج: 37.5 جنيه

بني سويف - أكتوبر: 33 جنيها

بني سويف - عبود: 37.5 جنيه

بني سويف - السلام: 37.5 جنيه

بني سويف - الفيوم الزراعي: 9.5 جنيه

بني سويف - الفيوم الصحراوي: 10 جنيهات

بني سويف - المنيا: 32 جنيها

بني سويف - الإسكندرية: 109 جنيهات

أسعار أجرة المواصلات الجديدة 2023 محافظة بني سويف

وجاءت أسعار أجرة المواصلات الجديدة 2023 محافظة بني سويف بالمراكز كالتالي:

بني سويف - ناصر: 2.75 جنيه

بني سويف - الواسطى: 6 جنيهات

بني سويف - إهناسيا: 4.25 جنيه

بني سويف - ببا: 4.25 جنيه

بني سويف - الفشن: 7.25 جنيه

بني سويف - سمسطا: 7.25 جنيه