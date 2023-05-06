«تموين القاهرة» تضبط 129 مخالفة متنوعة في حملة مكبرة

شنت مديرية تموين القاهرة، حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز واستمرار والضرب بيد من حديد ضد المخالفين، وعدم السماح بأي تجاوز أوت لاعب يضر بالمواطن وبالصالح العام.

وأكد اللواء دكتور عبد النعيم حامد، وكيل أول وزارة التموين ومدير مديرية تموين القاهرة، على استمرار حملات التفتيش ضد المخالفين من الذين يستغلون الظروف الحالية، إذ يتم تفعيل الحملات ليل نهار لحماية حق المواطن والتيسير عليه.

ضبط مخالفات التموين

وأشار وكيل أول وزارة التموين، إلى أن الحملات التفتيشية التي تمت أمس لمديرية تموين العاصمة بقطاعاتها الأربعة على الأسواق والمحال والمخابز واللحوم والمجمدات وأسواق الأسماك والدواجن والمنشآت التجارية، أسفرت عن ضبط 129 مخالفة تموينية ما بين نقص وزن للخبز، وعدم مطابقة مواصفات وبيع بأزيد من التسعيرة للسلع وعدم الاحتفاظ بالفواتير وغش تجاري وعدم الإعلان عن الأسعار.

التحفظ على المضبوطات

وأوضح «حامد»، أنه جرى التحفظ على المضبوطات، التي شملت 100 كيلو سكر و400 كيلو دقيق، مؤكدا استمرار العمل دون توقف لردع المخالفين والوصول إلى أمن واستقرار الأسواق وحماية حق المواطن أيضا متابعة مدى توافر السلع للمواطنين ومدى انضباط الأسعار.

وفي سياق متصل، أوضح اللواء عبد النعيم حامد وكيل وزارة التموين للعاصمة، أن احتياج الأفران البلدية للقمح والدقيق كافي ويجري تعزيز الأرصدة أولا بأول؛ لسد احتياج المواطن، بالإضافة إلى أن منافذ بيع السلع التموينية تم الصرف لها بنسبة 100٪ للشهر الجاري من السكر والأرز والزيت والمكرونة، وأرصدة السلع التموينية آمنة وتكفي سد الحاجة وجاري تعزيز الأرصدة أولا بأول.