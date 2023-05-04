يتزايد اهتمام طلاب الصف الثاني الثانوي وأولياء أمورهم خلال هذه الفترة بمعرفة جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني الشرقية 2023، فيما تنهى مديرية التربية والتعليم بالشرقية استعدادها للامتحانات وتوفير الأجواء الملائمة والمناسبة لأداء الامتحانات في سهولة ويسر وإزالة أي معوقات.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني الشرقية 2023

تحرص «الوطن» على تقديم جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني الشرقية 2023، وذلك في إطار الاستعدادات لأداء الامتحانات.

يوم الخميس 11 مايو: اللغة العربية من الساعة 8:30 إلى الساعة 11:30.

يوم الأحد 14 مايو: اللغة الأجنبية الأولى من الساعة 8:30 إلى الساعة 11:30.

يوم الثلاثاء 16 مايو: الرياضيات العامة أدبي، والرياضيات البحتة علمي، من الساعة 8:30 إلى الساعة 11:30.

يوم الخميس 18 مايو: اللغة الأجنبية الثانية من الساعة 8:30 إلى الساعة 10.

امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني الشرقية 2023

والجغرافيا أدبي من الساعة 10:30 إلى الساعة 12:30.

والأحياء علمي من الساعة 10:30 إلى الساعة 12:30.

يوم الأحد 21 مايو: علم النفس والاجتماع أدبي، والكيمياء علمي، من الساعة 8:30 إلى الساعة 10:30.

والتاريخ أدبي من الساعة 11 إلى الساعة 11

والرياضيات التطبيقية علمي من الساعة 11 إلى الساعة 1:30.

يوم الثلاثاء 23 مايو: الفلسفة أدبي، والفيزياء علمي، من الساعة 8:30 إلى الساعة 10:30.

وأشارت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، إلى أنه سيمتحن المبصرون شفوياً في ( القرآن الكريم / الحديث ) .

2) امتحان (الحاسب الآلى والمستوى الرفيع) خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة ويمتحن فيه الطالب قبل الامتحان التحريري ويتحدد موعده بمعرفة المنطقة .