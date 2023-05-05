محافظ الشرقية يأمر برفع تراكمات القمامة ومخلفات البناء بعمارات التيسير

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق برفع تراكمات القمامة ومخلفات البناء من قطعة أرض فضاء كائنه بمحيط عمارات مساكن التيسير بمدينة الزقازيق حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين

تسوير قطعة الأرض حتى لا تتحول لمقلب قمامة

كما كلف محافظ الشرقية رئيس المركز بالبدء فوراً في تسوير قطعة الأرض حتي لا تتحول لمقلب قمامة تنبعث منه روائح كريهه تضر بصحة المواطنين مع إعداد التصور الأمثل لاستغلالها في إقامة مشروعات خدميه وتنمويه تعود بالنفع والفائدة على أبناء المنطقة.

سرعة رفع تراكمات القمامة ومخلفات

وتنفيذا لتعليمات المحافظ قام رئيس مركز ومدينة الزقازيق باستخدام لودر وسيارات النظافة لرفع تراكمات القمامة ومخلفات البناء من قطعة الأرض ونقلها للمدفن الصحي وذلك لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين

أوضح رئيس مركز الزقازيق انه جاري الانتهاء من رفع تراكمات القمامة من قطعة الأرض الفضاء و البدء في تنفيذ أعمال إقامة سور لها لإضفاء لمسه جماليه وحضارية على المكان تمهيدا لاستغلالها في إقامة مشروعات ذات نفع عام يعود بالفائدة على أهالي المنطقة وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المدينة.