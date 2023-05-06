هؤلاء ليسوا من آل البيت.. «الجفري» على قناة الناس يوضح

تحدث الحبيب علي الجفري، الداعية الإسلامي، عن آل البيت، قائلا إن آل البيت عليهم محبة آل البيت، مشيرًا إلى أن الكثيرين يفتخرون ويرددون مسألة انهم من آل البيت ولا يعملوا عنه شيئًا ولا يتصفون بصفاته.

«الجفري» عن التفاخر بالانتساب لآل البيت

وأضاف «الجفري»، خلال لقائه المذاع عبر قناة الناس: «بعض الناس يتفاخرون بكونهم من آل البيت، فماذا عملتم من هذه النسبة؟ وماذا تعرف عن جدك صلى الله عليه وسلم؟ وماذا تعرف عن أخلاقه؟».

أبرز صفات آل البيت

وتابع، أن الشخص الذي من آل البيت لا يكذب، ولا يتعالى على الآخرين، ولا يرى نفسه أفضل من الناس، ويعرف عن سيدنا «محمد» صلى الله عليه وسلم كل أمور حياته فضلا عن أمور دينه ودنياه.

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.