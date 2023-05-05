رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

داعية إسلامي عبر قناة الناس: إثارة الأسئلة من أهم وظائف العقل البشري

كتب:

محمد عزالدين
11:49 م | الجمعة 05 مايو 2023
الداعية مصطفى ثابت

الداعية مصطفى ثابت

أكد مصطفى ثابت، الداعية الإسلامي، أن العقل البشري يقوم بالكثير من الوظائف أبرزها إثارة الأسئلة، مشيرا إلى أن طرح الأسئلة الذكية التي لا مناص منها تساوي في مجملها نصف المعرفة.

طرح أسئلة هامة من الشباب

وأضاف «ثابت»، اليوم الجمعة، خلال برنامج «آيات بينات» المذاع عبر قناة الناس، أن الشباب في العالم العربي بدأ خلال السنوات الماضية طرح أسئلة مهمة حول الدين وماهية وظيفته في الحياة ككل، وكذا الحكمة من وجود البشر في الدنيا، ومعيار وكيفية صدق العقيدة الدينية.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة. 

 

اقرأ المزيد:

الشيخ مصطفى ثابت عبر قناة الناس: الإيمان والوصول للحق يحدث بعد فترة من التفكر

«الإفتاء» عن تحريم فوائد البنوك عبر قناة الناس: «هناك من لا يعيشون الواقع»

الشيخ عويضة عثمان عبر قناة الناس: «مفيش حد عنده فتوى لكل حاجة»

الشيخ عويضة عثمان عبر قناة الناس: «مش أي حد تظهر عليه التقوى نأخذ منه فتوى»

متصل يشكو من أمه عبر قناة الناس.. وأمين الإفتاء: لازم نتحمل أخطاء الوالدين

استشاري صحة نفسية عبر قناة الناس: التسامح دليل على القوة والنضوج
بقلم محمد عزالدين