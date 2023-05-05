داعية إسلامي عبر قناة الناس: إثارة الأسئلة من أهم وظائف العقل البشري

أكد مصطفى ثابت، الداعية الإسلامي، أن العقل البشري يقوم بالكثير من الوظائف أبرزها إثارة الأسئلة، مشيرا إلى أن طرح الأسئلة الذكية التي لا مناص منها تساوي في مجملها نصف المعرفة.

طرح أسئلة هامة من الشباب

وأضاف «ثابت»، اليوم الجمعة، خلال برنامج «آيات بينات» المذاع عبر قناة الناس، أن الشباب في العالم العربي بدأ خلال السنوات الماضية طرح أسئلة مهمة حول الدين وماهية وظيفته في الحياة ككل، وكذا الحكمة من وجود البشر في الدنيا، ومعيار وكيفية صدق العقيدة الدينية.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.