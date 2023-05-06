محافظ القاهرة: تعديل تعريفة المواصلات بين الأقاليم لا يتعدى 10%

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، التنسيق مع إدارتي السرفيس، والمواقف، والإدارة العامة للمرور في تكثيف الحملات الرقابية لمتابعة التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشار «عبد العال»، إلى قيام مديرية التموين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي صورة، وتقوم الأجهزة التنفيذية بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين الخاصة بمخالفة التعريفة وحلها على الفور.

وأوضح محافظ القاهرة، أنه تم وضع البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة ليسهل للمواطنين التعرف عليها، لافتًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تقوم بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم كما تم تتلقي شكاوى المواطنين على رقمي الخط الساخن 114 و15496 لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

مراعاة مصلحة المواطن والسائق فى التعريفة الجديدة

وأضاف أنه روعي عند وضع تعريفة الركوب الجديدة مصلحة المواطن والسائق، ومسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة فى الجانبين لمنع استغلال المواطنين.

تعريفة السرفيس بين 50 إلى جنيه حسب الخط

يذكر أن الزيادة تراوحت فى تعريفة السرفيس بين 50 قرشًا لمعظم الخطوط، ولم تتجاوز 1 جنيه للخطوط الطويلة التي تصل لأكثر من 40كم، كما زادت تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام بمقدار 50 قرشًا لأغلب الخطوط و1 جنيه لبعض الخطوط المميزة والتي تخدم المناطق البعيدة، كذلك تم تعديل تعريفة الركوب بمواقف الأقاليم بما لا يجاوز 10%.