تعريفة المواصلات بين الجيزة ومحافظات الوجهين القبلي والبحري.. عقوبات للمخالفين

شنت أجهزة محافظة الجيزة، اليوم السبت، حملات مكبرة بجميع مواقف السيارات والسرفيس، لمتابعة مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة التي تم الإعلان عنها، والتأكد من إعلانها في مكان ظاهر بالمواقف، مع تشديد الرقابة وتوقيع العقوبات المقررة قانوناً على المخالفين.

وتابعت أجهزة المحافظة أيضًا وضع ملصق على سيارات السرفيس، يتضمن خط السير والأجرة المُحددة، مع نشر اللوحات التي توضح خطوط السير والتعريفة الجديدة لكل خط في مكان واضح في كل موقف.

تطبيق القانون على كل المخالفين

وأعلنت محافظة الجيزة، في بيان، قيامها بتنسيق تعريفات خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية «الأقاليم» مع المحافظات المجاورة، وغيرها من المحافظات التي ترتبط بها، وحددت تعريفة الركوب علي جميع الخطوط لعدم السماح لأي سائق بالتلاعب بالتعريفة المقررة، مؤكدة تطبيق القانون على كل سائق مخالف يقوم بزيادة التعريفة واستغلال المواطنين.

تعريفة ركوب خطوط الأقاليم من الجيزة إلى جميع المحافظات

وحددت محافظة الجيزة تعريفات خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية «الأقاليم» مع المحافظات، كالتالي:

- خط «المنيب - سوهاج» 135.5 جنيه.

- خط «المنيب - المنيا» 93.5 جنيه.

- خط «المنيب - ملوي» 106 جنيه.

- خط «المنيب - ابو قرقاص» 98 جنيه.

- خط «المنيب - إهناسيا» 35.5 جنيه.

- خط «المنيب - بني سويف شرقي» 35.5 جنيه.

- خط «المنيب - بني سويف غربي» 35.5 جنيه.

- خط «المنيب - الوسطى» 31 جنيها.

- خط «المنيب - ديروط» 112.5 جنيه.

- خط «المنيب - القوصية » 112.5جنيه.

- خط «المنيب - أسيوط» 123.5 جنيه.

- خط «المنيب - السويس» 37.5 جنيه.

- خط «المنيب - الفيوم» 23.5 جنيه.

- خط «المنيب - طامية » 24 جنيها.

- خط «مشعل - مطروح عادي» 118 جنيها.

- خط «مشعل - مطروح مكيف» 132 جنيها.

- خط «مشعل - إسكندرية عادي» 65 جنيها.

- خط «مشعل - إسكندرية مكيف» 68.5 جنيه.

- خط «6 أكتوبر - طنطا» 33 جنيها.

- خط «6 أكتوبر - المنصورة» 41.5 جنيه.

- خط «6 أكتوبر - المنوفية» 20 جنيها.

- خط «6 أكتوبر - منيا القمح» 33 جنيها.

- خط «محور 26 يوليو - النوبارية» 37.5 جنيه.

- خط «محور 26 يوليو - السادات» 27 جنيها.