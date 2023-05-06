«الجفري» عبر قناة الناس: مهمتنا خدمة أمة محمد.. «إحنا من آل البيت»

طرح الحبيب علي الجفري، الداعية الإسلامي، سؤالًا: «ما معنى أن أحدنا من أهل البيت؟»، مجيبًا: «أننا خدم، ومهمتنا خدمة أمة جدك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم»، متابعًا: «أخجل عندما يُذكر معنى الانتساب إلى الجناب الشريف آل البيت، لا شك أن أفرح بفضل الله ورحمته ونعمته على ذلك».

الإمام عبدالرحمن المشهور

وأضاف «الجفري»، خلال لقائه المذاع عبر قناة الناس: «كان أحد أشياخ أشياخنا من الطبقة الثانية العارف بالله الإمام عبدالرحمن المشهور تحدث عن معنى «آل البيت» وبكى، وقال: «أقسم بالله لو دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الباب لخرجت من الباب الثاني»، فسألوه الناس: «كيف ألا تشتاق إليه؟!»، فرد «المشهور»: «روحي فداه، وأشتاق غاية الشوق، ولكن ليس لدي وجه أقابله به»».

وتابع الداعية الإسلامي، أن الإمام عبدالرحمن المشهور كان إماما كبيرًا وحياته كلها عبادة وتعليم وعلم وزهد، ولكن على الرغم من ذلك كان يخجل، إذ أن معنى «آل البيت» يقتضي الحياء من الله عز وجل.

قناة الناس

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