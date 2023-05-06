قناة الناس تنشر دعاء بصوت الداعية مصطفى حسني.. «إلهي وخالقي»

نشرت قناة الناس، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيديو قصير من تقديم الداعية الإسلامي مصطفى حسني، بعنوان «اللهم إنا أسلمنا أمورنا إليك.. فلا تخيب آمالنا فيك ولا اتكالنا عليك».

دعاء خاشع لله عز وجل

ودعا مصطفى حسني، الداعية الإسلامي، رب العالمين، قائلا: «إلهي وخالقي.. كسري لا يجبره إلا لطفك وحنانك، وفقري لا يغينه إلا عطفك وإحسانك»، متابعًا: «مولاي إن كان قل زادي في المسير إليك، فقد حسن ظني بالتوكل عليك».

وتابع: «اللهم إنا أسلمنا أمورنا إليك، فلا تخيب آمالنا فيك ولا اتكالنا عليك، وخذ بنواصينا إليك واحملنا حمل الكرام عليك، يا رب الكفاية ويا صاحب العناية».

انطلاق قناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.