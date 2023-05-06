محافظ القليوبية يتابع تطبيق أسعار أجرة المواصلات الجديدة 2023

واصلت محافظة القليوبية متابعة تطبيق أسعار أجرة المواصلات الجديدة 2023 بالقليوبية حيث قام محافظ الإقليم اليوم السبت بجولة في موقف الخانكة وبنها العمومي لليوم الثالث على التوالي والتقى بعدد من المواطنين للتأكد من تطبيق التعريفة، وناشدهم بالتواصل مع غرفة العمليات بالمحافظة في حالة مخالفة السائقين.

تطبيق أسعار أجرة المواصلات الجديدة 2023 بالقليوبية

أكد محافظ القليوبية، في بيان له على مواصلة الحملات الرقابية الميدانية على المواقف لليوم الثالث على التوالي لمتابعة تطبيق أسعار أجرة المواصلات الجديدة 2023 بالقليوبية عقب تعديل أسعار تعريفة الركوب لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية وبين المحافظة والمحافظات الأخرى.

متابعة تطبيق أسعار أجرة المواصلات الجديدة 2023 بالقليوبية

أوضح محافظ القليوبية أنه وجه الأجهزة التنفيذية بالمراكز والمدن والأحياء بمتابعة تطبيق أسعار أجرة المواصلات الجديدة 2023 بالقليوبية في جميع مواقف السرفيس الداخلية للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وإعلانها بصورة واضحة داخل المواقف ووضع ملصق على كل سيارة يتضمن خط السير والأجرة المقررة له وفقًا للزيادات الجديدة، وبتفعيل التسعيرة الجديدة لتعريفة أجرة السرفيس الداخلية والتي تم التصديق عليها من قبل لجنة المواقف .

وأكد المحافظ على استمرار المتابعة اليومية على كافة مواقف المحافظة للتأكد من التزام السائقين بتطبيق أسعار أجرة المواصلات الجديدة 2023 بالقليوبية بالتعريفة الجديدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك لمنع استغلال المواطنين

وواصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة جهودها في تنظيم الحملات الميدانية لمتابعة الالتزام بتعريفة المواصلات الجديدة المعلن عنها إلى جانب التشديد على وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة المقررة على السيارات وبالمواقف والتنبيه على السائقين بضرورة الالتزام بها ، حيث تبين التزام المواقف بالإعلان عن التعريفة الجديدة والتزام السائقين بالتسعيرة المقررة مع الالتزام بوضع ملصقات للتعريفة الجديدة على السيارات وبالمواقف.

وناشد محافظ القليوبية المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفا أو تلاعب في متابعة تطبيق أسعار أجرة المواصلات الجديدة 2023 بالقليوبية علي الخطوط بين المراكز في المحافظة وبين المحافظات والمحافظة والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة على أرقام الخط الساخن 114، وذلك على مدار 24 ساعة وهي (3212461 ) ورقم الواتس آب 01119992624 ومنظومة الشكاوي الحكومية لمجلس الوزراء 16528 وموقع المنظومة على الإنترنت www. shakwa. eg وكذلك تطبيق (إيجابي) الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة مشيدا بجهود الوحدات المحلية بمتابعة تطبيق أسعار المواصلات الجديدة