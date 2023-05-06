كيف تسببت مباراة بولو منذ 53 عاماً في تتويج كاميلا ملكة لبريطانيا؟

يحتفل الملك تشارلز الثالث، اليوم السبت، بمراسم تتويجه ملكاً على بريطانيا، في كنسية دير وستمنستر، بالعاصمة لندن، كما جرت أيضاً مراسم للتتويج زوجته كاميلا، لتحصل على لقب الملكة القرينة، بحسب ما ذكرت مجلة «أوتلوك إنديا» قبل قليل.

أول لقاء بين تشارلز وكاميلا

التقي الملك تشارلز لأول مرة مع الملكة كاميلا في مبارة للعبة البولو في ويندسور عام 1970، ولعبت تلك المباراة دوراً مهما في تقارب الزوجين من بعضهما البعض، وكانت كاميلا حينذاك تبلغ من العمر 23 عاماً.

وتزوجت المالكة كاميلا من الملك تشارلز في 9 أبريل 2005 بعد قصة حب طويلة، وبعد الزواج أعطتها الملكة إليزابيث الثانية لقب دوقة كورنوال.

مراسم تتويج الملك تشارلز

وبدأت مراسم تتويج الملك تشارلز، اليوم السبت، حيث غادر برفقة الملكة القرينة كاميلا، قصر بكنجهام في عربة اليوبيل الماسي الملكية، ووصل الموكب الملكي كنيسة وستمنستر من أجل التتويج، واصطف عشرات الآلاف من المواطنين على جانبي الطريق الواسع المؤدي للكنسية لمتابعة الموكب الملكي، وملايين من المواطنين من بريطانيا وحول العالم يشاهدون حفل تتويج الملك.

ومن المقرر أن يتوجه الملك تشارلز والملكة القرينة وأفراد العائلة الملكية إلى شرفة قصر باكنجهام، في وقت لاحق اليوم، لإنهاء فعاليات الاحتفال اليومية وذلك عقب انتهاء من مراسم التتويج الرسمية، وتعد لحظة الظهور على الشرفة مناسبة عائلية ملكية كبيرة، وقد اشتهرت في السنوات الأخيرة الماضية، إذ احتفلت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية بعيد ميلادها.

واختار الملك تشارلز، حفل تتويجه اليوم الموافق 6 مايو، حيث يعد هذا اليوم تاريخاً مهم للغاية بالنسبة للعائلة المالكة، وغالبا ما يتم التتويج في تاريخ ذي أهمية خاصة، بحسب ما ذكرت مجلة «نيوزويك» الأمريكية.