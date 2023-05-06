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المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف لعامل بتهمة الاتجار في المخدرات بسوهاج

كتب:

شيماء دراز
04:45 م | السبت 06 مايو 2023
سيارة شرطة لضبط المتهم

سيارة شرطة لضبط المتهم

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنبه لاتهامه بإحرازه مواد مخدرة وسلاح أبيض بدون ترخيص ، بدائرة قسم ثان سوهاج.

صدر الحكم  بالواقعة بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب، وأمانة سر سيد على بكر.

أحداث الواقعة وتفاصيل الحادث 

تعود أحداث الواقعة لشهر يوليو من العام الماضي 2022 ، عندما وجهت الجهات المختصة بمحافظة سوهاج للمتهم «ح.م» 28 عاما عامل  تهمة إحراز جوهرا مخدرا الهيروين بقصد الاتجار وحشيش بقصد التعاطي وإحراز سلاح أبيض مطواة بدون ترخيص، لتسهيل تجارتك، بدائرة قسم ثان سوهاج.

 تم ضبط المتهم متلبسا المضبوطات عقب ورود معلومات لقسم ثان سوهاج بوجود نشاط إجرامي للمتهم وتم التأكد من صحة المعلومات بواسطة التحربات الجنائية، وتم تحرير المضبوطات وتحرير محضر.

إحالة القضية لمحكمة الجنايات 

وأحيلت القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات مع غرامة 100 ألف جنيه.

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