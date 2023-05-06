حملات مكبرة لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة في الإسكندرية

قادت المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، بحضور اللواء عصمت الأشقر مستشار محافظ الإسكندرية، حملة مكبرة على عدد من مواقف السيارات للتأكد من التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة، حيث تم التأكيد على ضرورة الإعلان عن الأسعار من خلال لافتات وملصقات بالمحطة، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حيال أي محاولات من شأنها استغلال المواطنين.

شن حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة مكبرة لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة شملت الحملة المرور على محطات الوقود «بطريق الحرية ، وشارع الجواهر، منطقة سموحة، وشارع مصطفى كامل، منطقة فلمنج، منطقة جليم»، وتم التأكد من الالتزام بالأسعار الجديدة وتوافر المنتج، كما تم التواصل مع المواطنين والتأكد على عدم دفع أي مبلغ يختلف عن السعر المحدد.

تكليفات محافظ الإسكندرية بتكثيف حملات الرقابة بعد تحريك أسعار المواد البترولية

وقام حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة بتكثيف الحملات الرقابية على المواقف ومحطات الوقود والتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة حيث شملت الحملة محطات الوقود «بأبي الدرداء وعثمان أباظة وشارع النصر، السيد محمد كريم »، كما تم المرور بالموقف المعتمد «بسينما ريكس، والمواقف العشوائية بالعدوي، ورأس التين، وسانت كاترين ، ميدان التحرير والباب الأخضر»، وتم التأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة مع الإهتمام الدائم بالتواصل مع المواطنين.

متابعة الالتزام بالأسعار الجديدة والتصدي لأي محاولات لاحكتار الموارد البترولية

ونفذ مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء طه زهير حملة مكبرة بجميع المواقف بنطاق المركز حيث تم التنبيه على جميع السائقين بالالتزام بالتعريفة الجديدة المعتمدة وخط السير لكل سيارة مع لصق التعريفة طبقا لخط السير

وتابع حي المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة بكافة مواقف سيارات الأجرة علي إمتداد الحي للتصدي لأي استغلال، ومتابعة تركيب ملصقات التعريفة الجديدة للسولار بمحطات الوقود.

بينما تابعت هدى أبو كليلة رئيس حي العجمي الالتزام بالتعريفة الجديدة بجميع المواقف بنطاق الحي بداية من «وادى القمر، والدخيلة، والبيطاش، والهانوفيل، وأبويوسف، والكيلو 21 والطريق الدولي، والساحلي وأم زغيو».

وقام محارب هيلع، رئيس حي العامرية ثان بالمرور علي المواقف بنطاق الحي والتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين.