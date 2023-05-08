«الإفتاء» تكشف عن آية قرآنية تشفي من كل داء وتفتح أبواب الخير: تعرف عليها

يجب الحرص على قراءة القرآن بشكل مستمر، حتى يجعله الله ربيع قلوبنا، وكل سورة وآية لها فضل كبير وثواب عظيم، خاصة سورة الفاتحة التي أطلق عليها أم القرآن، ويجوز الدعاء بها شرعًا، كما أوضحت دار الإفتاء.

أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية، فضل قراءة سورة الفاتحة فهي أم القرآن، وقال عنها ابن القيم الحنبلي، أنها فاتحة الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني والشفاء التام والدواء النافع والرقية التامة ومفتاح الغِنَى والفلاح وحافظة القوة ودافعة الهم والغم والخوف والحزن، لمن عرف مقدارها وأعطاها حقها وأحسن تنـزيلها على دائه وعرف وجه الاستشفاء والتداوي بها والسر الذي لأجله كانت كذلك.

فضل قراءة سورة الفاتحة

أوضحت الإفتاء، أنه يجوز الدعاء شرعًا بقراءة سورة الفاتحة، على أن يبدأ المسلم بقراءة الفاتحة في بداية الدعاء وعقب الصلوات المكتوبة، فقد ورد في السنة النبوية المطهرة أنَّ لها فضلًا عظيمًا، وورد أيضًا أنَّ لقراءتها خصوصية في إنجاح المقاصد وتيسير الأمور.

ومن أدعية الشفاء

أعوذ بكلمات الله التامات.

بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك.

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك.

يا رب يا ملين الحديد ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق.

اللهم اشفى مرضانا شفاء لا يغادر سقما.

اللهم الشفاء من عندك يا كريم يا مغيث.

اللهم ألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

يا مُفرّج الكرب يا مُجيب دعوة المُضطرين، اللهم ألبس كل مريض ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل يا أرحم الراحمين، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم آمين.