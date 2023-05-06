«تعليم الجيزة»: امتحانات النقل بلا شكاوى.. والأسئلة في مستوى الطالب المتوسط

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، انتهاء امتحانات أول أيام الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل دون شكاوى أو مشكلات، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالمديرية تابعت العملية الامتحانية لصفوف النقل في يومها الأول من امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بتعليم الجيزة.

206 آلاف و269 طالبا بالصف الرابع الابتدائي يؤدون الامتحانات

وأكدت مديرية التعليم بالجيزة، أنه أدى اليوم 206 آلاف و269 طالبا وطالبة الصف الرابع الابتدائي، وكانت نسبة الحضور 96%، وفي الصف الخامس الابتدائي 199 ألفا و94 طالبا وطالبة بنسبة الحضور 97%، الصف الأول الإعدادى مقيد 190601 طالب، وكانت نسبة الحضور 96%، والصف الأول الثانوي مقيد 73 ألفا و541 وكانت نسبة الحضور 98%.

وأضافت مديرية التعليم بالجيزة، أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية تابعت جميع غرف العمليات بالإدارات التعليمية للوقوف على أية مشكلات أو معوقات قد تواجه العملية الامتحانية لسرعة حلها.

الامتحان في مستوى الطالب المتوسط

وأكد أشرف سلومة وكيل وزارة التعليم بالجيزة، ضرورة انضباط العملية الامتحانية ومتابعة دورية للمدراء العموم وعدم تواجد أي منهم في مكتبة والتواجد المستمر في ميدان العمل، منوها بأن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط وجرى مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب لقياس مخرجات التعلم، وجاءت الأسئلة وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة من خلال المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

كما شدد على حسن سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء الملائمة لراحة الطلاب وحسن تنظيمهم خلال الصعود للجان والخروج، مشددا على عدم اصطحاب المحمول نهائيا حتى وإن كان مغلقا لعدم إلغاء امتحان الطالب.