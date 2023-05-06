دورتان غير عاديتين لمجلس وزراء الخارجية العرب غداً حول سوريا والسودان

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية دورتين غير عاديتين غداً الأحد، بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، لبحث تطورات الأوضاع في السودان، ومتابعة الوضع السوري، وذلك برئاسة وزير الخارجية المصري، سامح شكري، رئيس الدورة الحالية للمجلس.

مؤتمر صحفي مشترك لأبوالغيط وشكري

ويُعقد بعد نهاية الاجتماعات مؤتمر صحفي مشترك للأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، ووزير الخارجية، سامح شكري، لاستعراض أهم ما جاء في اجتماعات الدورتين غير العاديتين لمجلس وزراء الخارجية العرب، فيما يتعلق بالملفين السوري والسوداني.

اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين

وعقد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، اجتماعاً طارئاً، برئاسة مصر، اليوم السبت، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، للتحضير للاجتماعات غير العادية على مستوى مجلس وزراء الخارجية العرب، المقرر عقدها غداً الأحد.