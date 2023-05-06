5 أسباب جعلت حفل تتويج الملك تشارلز الثالث «صديقا للبيئة»

منذ ساعات قليلة، اتجهت أنظار العالم أجمع إلى لندن، حيث حفل تتويج الملك تشارلز وزوجته كاميلا، في المملكة المتحدة، إذ انطلقت مراسم التتويج لحظة خروجهما من قصر باكنجهام في عربة اليوبيل الماسي، التي تجرها 6 خيول، وتستمر الاحتفالات في كافة أرجاء بريطانيا حتى مساء غد الأحد، حيث يتواجد غالبية الشعب في الشوارع والميادين في عطلة نهاية أسبوع.

مراسم تتويج الملك تشارلز صديقه للبيئة

ومنذ لحظة انطلاق مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، الذي ظهر مدافعًا بشراسة عن الطبيعة، من خلال «إعادة تدوير» جزئيات من تتويجه من أجل مراسم «صديقة للبيئة»، وتستعرض «الوطن» عدة أسباب جعلت الحفل «صديقا للبيئة»، وفق ما نُشر في موقع قصر باكنجهام.

- الزهور المستخدمة في الحفل مستدامة.

- حظر قطع الإسفنج الرغوية الخاصة بالزهور ذات الاستخدام الواحد.

- التبرع بجميع الأزهار لجمعيات خيرية تساعد المسنّين والضعفاء.

- استخدام أثواب احتفالية معاد تدويرها من مراسم تتويج سابقة.

- الزيت الذي سيمسح به تشارلز نباتيًا.

- حرص العائلة الملكية على تقديم وصفة طبق «الكيش» المكون من السبانخ والفول ونبتة الطرخون، وذلك يؤكد مجددًا ميل الملك لنظام الأكل النباتي.

زهور مستدامة تزين مراسم التتويج

وكان قد تحدث شون كونلي، منسق زهور حفل التتويج الملكي، للملك تشارلز، عن باقات الزهور التي تزين مراسم التتويج، لافتًا إلى أن الزهور أتت من مصادر مستدامة، بناء على رغبة الزوجين الملكيين.

وتميز حفل تتويج الملك تشارلز الثالث بنظام دقيق، إذ تم الإعلان عن مواقيت المراسم بدءً من فتح الساحات المخصصة للشعب لمشاهدة الملك وزوجته، وصولًا إلى موعد وصولهم إلى الكنيسة وانتهاءً بعودتهم إلى قصر باكنجهام والوقوف على شرفته،