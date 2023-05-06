بث مباشر.. بدء مراسم حفل تتويج الملك تشارلز الثالث

انطلقت مراسم حفل تتويج الملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا منذ قليل، إذ خرجا من قصر باكنجهام في عربة اليوبيل الماسي التي تجرها 6 خيول، ويكون الطريق من في جادّة ذي مول الطويلة حتى ميدان ترافالجار، ثم سيعبر وايت هول، حيّ الوزارات، قبل أن يصل إلى الكنيسة.

وللراغبين في متابعة مراسم حفل تتويج الملك تشارلز الثالث أونلاين، دون انقطاع أو متابعته عبر التلفاز، تعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، كيفية المشاهدة الحفل اونلاين..

مشاهدة حفل تتويج الملك تشارلز اونلاين مجانًا

وتتيح قناة القاهرة الإخبارية إمكانية مشاهدة الحدث أونلاين مجانًا، والتي بدأت البث الحي لفعاليات تتويج الملك تشارلز الثالث اليوم من الصباح الباكر، من خلال مداخلات مع خبراء ومقابلات مع الشعب الحاضرين الحفل:

تردد قناة القاهرة الإخبارية

كما يمكن متابعة تردد قناة القاهرة الإخبارية عبر القمر الصناعي نايل سات، والتي جاءت على انحو التالي:

التردد : 11747.

الاستقطاب: عمودي.

التصحيح : 4/3.

معدل الترميز : 27500.

التشفير : مفتوح.

جودة العرض: HD.

ومن المتوقع أن ينتهي فعاليات تتويج الملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة ماكيلا، في الساعة 13:15، إذ يظهر الملك وزوجته وأفراد من العائلة الملكية على شرفة القصر للتلويح للشعب ومتابعة الاحتفالات.