سناء منصور تحكي موقفًا طريفًا مع سعاد حسني: «واحدة قفلت الباب في وشنا»

تحدثت الإعلامية سناء منصور في حلقة اليوم من برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة dmc، عن موقف طريف جمعها بالفنانة الراحلة سعاد حسني.

وقالت سناء منصور إن هذا الموقف يرجع إلى 40 سنة، إذ كانت تقدم برنامج «ضيف رغم أنفك» في إذاعة الشرق الأوسط: «فكرة البرنامج إننا كنا بنروح لناس مش نعرفهم، لكن كان معانا نجم كبير، كنا نطلع بيت أنا وسعاد حسني ونخبط على الباب في رمضان».

موقف طريف

وأضافت الإعلامية: «لما رحنا بيت فتحت لنا شغالة وأول ما شافت سعاد حسني قفلت في وشنا من الخضة، بعدها فتحت الباب مرة أخرى وزغردت، ثم دخلنا إلى الأسرة والتقينا بهم، وكان ذلك شيئًا رائعًا، كما شارك فيها هذا البرنامج فنانون وأدباء مثل أنيس منصور ويوسف السباعي».

حلقة أنيس منصور

وتابعت: «في مرة كان معي أنيس منصور، ودخلنا بيتًا في العجوزة أو الدقي، وكان هناك ولد يعزف على البيانو، وكان في السابعة عشرة من عمره، بعد ذلك كبر وأصبح مجدي الحسيني، وأنيس منصور قال له ستكون صاحب مستقبل رائع».