محيي إسماعيل: سعاد حسني أسطورة السينما الحقيقية.. و«مفيش حد محبهاش»

حل الفنان محيي إسماعيل ضيفا ببرنامج «أنا والقناع» تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب، المذاع على قناة «الحياة»، وتحدث خلال اللقاء عن حياته الشخصية والمهنية، وقال إنه أحب الفنانة سعاد حسني، في صغره، «مين محبش سعاد حسني، ولكن الحب له حواجز، فهي سندريلا وأنا كنت لسه ممثل صغير»، وأكد أن سعاد حسني أسطورة السينما الحقيقية، ولا يسبقها أحد.

برنامج أنا والقناع

«أنا والقناع» برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف نجوم الفن، إذ استضاف في الأيام السابقة يسرا وغادة عادل ونيللي كريم وشريف منير وشيماء سيف، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عددا من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.