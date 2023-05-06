أستاذ حديث لقناة الناس: السيدة خديجة كانت الأم والسند للنبي الكريم

قال الدكتور أحمد نبوي، أستاذ الحديث المساعد بجامعة الأزهر الشريف، إن السيدة خديجة رضي الله عنها زوجة النبي، صلي الله عليه وسلم، كانت السند للنبي، حيث كانت الزوجة والأم والأخت والصاحبة له في أخطر مرحلة من مراحل حياة النبي وهي مرحلة التأهيل للدعوة وبدايتها.

نبوي: الله سبحانه وتعالي أقر السلام لسيدتنا خديجة

وأضاف «نبوي» خلال تقديمه لبرنامجه «نبي الرحمة» والمذاع على فضائية الناس، أن السيدة خديجة هي سيدة نساء العالمين، وقد أرسل الله سبحانه وتعالي لها السلام عن طريق سيدنا جبريل عليه السلام: «في مرة من المرات قال سيدنا جبريل لسيدنا النبي صلي الله عليه وسلم إن الله يقرؤها السلام، ولها مني السلام، وهي منزله عالية أن يقرأ الله السلام على أحد من البشر».

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