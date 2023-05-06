أستاذ حديث لقناة الناس: النبي رفض زواج علي بن أبي طالب على ابنته فاطمة

قال الدكتور أحمد نبوي، أستاذ الحديث المساعد بجامعة الأزهر الشريف، إن السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها كانت سيدة نساء زمانها، حيث قال النبي صلي الله عليه وسلم في حديث صحيح: «كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلّا أربع: آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد».

نبوي: عدم موافقة النبي على الزواج كان إكرما لها

وأضاف «نبوي» خلال تقديمه لبرنامجه «نبي الرحمة» والمذاع على قناة الناس، أن السيدة فاطمة الزهراء هي ابنة النبي صلي الله عليه وسلم وابنة السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وهي من تزوجت سيدنا علي بن أبي طالب، ولم يتزوج عليها أبدا في حياتها، وعندما حاول في إحدى المرات أن يتزوج زوجه أخرى على السيدة فاطمة فمنعه الرسول إكراما لها.

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.