أسعار أجرة المواصلات الجديدة 2023 محافظة قنا.. المراكز والمحافظات

تحريك أسعار أجرة المواصلات الجديدة 2023 محافظة قنا جاء في كل خطوط المواصلات في المحافظة بين القرى والمدن والمدن الفرعية والمحافظة، وبين المحافظة والمحافظات الأخرى من موقف المحافظات، وذلك قرار محافظ قنا اللواء أشرف الداودي، بإقرار تعريفة الركوب الجديدة 2023 بقنا، وذلك بعد تحريك سعر لتر السولار، ليصل سعره في محطات الوقود إلى 8.5 جنيه وفق بيان لجنة التسعير البترولية.

أسعار أجرة المواصلات الجديدة 2023 محافظة قنا

وأصدر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أسعار أجرة المواصلات الجديدة 2023 محافظة قنا بين مدن المحافظة ومدينة قنا:

- سعر أجرة المواصلات من أبوتست إلى مدينة قنا 16.5 جنيه.

- سعر أجرة المواصلات من فرشوط إلى قنا 14جنيها

- سعر أجرة المواصلات من نجع حمادي إلى مدينة قنا 13 جنيها.

- سعر أجرة المواصلات من مركز دشنا إلى مدينة قنا 7 جنيهات

- سعر أجرة المواصلات من مركز الوقف إلى قنا 7 جنيهات

- سعر أجرة المواصلات من مركز قفط الى مدينة قنا 5 جنيهات وخمسون قرشا.

- سعر أجرة المواصلات من مركز نقادة إلى مدينة قنا 7 جنيهات و25 قرشا.

- سعر أجرة المواصلات من مركز قوص إلى مدينة قنا 7.25 جنيه.

أسعار أجرة المواصلات من قنا 2023 للمحافظات

وبحسب تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة قنا 2023، التي أقرها محافظ قنا من موقف مدينة قنا إلى المحافظات مثل الغردقة وأسيوط وسوهاج وأسوان والقاهرة فإن أسعار أجرة المواصلات من قنا للمحافظات كالآتي:

- سعر أجر المواصلات من قنا إلى القاهرة 200 جنيه الميكروباص.

- سعر أجرة المواصلات من قنا إلى الغردقة 63 جنيها

- سعر أجرة المواصلات من قنا إلى سفاجا 47 جنيها.

- سعر أجرة المواصلات من قنا إلى سوهاج 47 جنيها.

- سعر أجرة المواصلات من قنا إلى أسيوط 61 جنيها.

- سعر أجرة المواصلات من قنا إلى كوم أمبو 46 جنيها.

- سعر أجرة المواصلات من قنا إلى أسوان 61 جنيها.

- سعر أجرة المواصلات من قنا إلى الأقصر 12.75 جنيه.

- سعر أجرة المواصلات من قنا إلى أرمنت 17.75 جنيه.

- سعر أجرة المواصلات من قنا إلى إسنا 24.5 جنيه.

وحذر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، في بيان صحفي ، كل السائقين الذين لا يطبقون أسعار أجرة المواصلات الجديدة في مواقف المحافظة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ضد المخالف