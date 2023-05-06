أسعار أجرة المواصلات الجديدة 2023 محافظة الفيوم.. المراكز والمحافظات

أعلنت محافظة الفيوم في بيان لها أسعار أجرة المواصلات الجديدة 2023 وذلك بعد تحريك أسعار السولار، حيث شمل القرار تعريفة الركوب الجديدة في جميع المراكز من وإلى المدينة، فضلًا عن أسعار المواصلات بين الفيوم وباقي المحافظات 2023 فيما تكثف الأجهزة التنفيذية من الحملات على مختلف المواقف والطرق للتأكد من الالتزام بكل أسعار أجرة المواصلات الجديدة 2023 التي حددتها المحافظة، فضلًا عن التزام السائقين بخطوط السير المقررة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» أسعار أجرة المواصلات الجديدة 2023 محافظة الفيوم في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أسعار أجرة المواصلات الجديدة 2023 الفيوم

وجاءت أسعار أجرة المواصلات الجديدة 2023 داخل مدينة الفيوم كالتالي:

تعريفة التاكسي 2023 في الفيوم بلغت 10.5 بنسبة زيادة 10%.

تعريفة الركوب الجديدة 2023 للسرفيس في الفيوم بلغت 2.25.

أسعار المواصلات بين المحافظات 2023

وبلغت نسبة الزيادة في أسعار المواصلات بين المحافظات 2023 نحو 10% حيث جاءت أسعار المواصلات من الفيوم إلى باقي المحافظات، وسعر مواصلات الفيوم من القاهرة كالتالي:

سعر مواصلات الفيوم من المرج بلغت 28 جنيهًا.

سعر مواصلات الفيوم من عبود والعكس بلغت 28 جنيهًا.

سعر مواصلات أبشواي/ المرج، 30 جنيهًا.

سعر مواصلات يوسف الصديق/ المرج، 30:75.

سعر مواصلات يوسف الصديق/ عبود: 30:75 جنيهًا.

سعر مواصلات الفيوم/ دار السلام والعاشر: 32 جنيهًا.

سعر مواصلات الفيوم إلى أكتوبر والعكس: 22.25 جنيه.

سعر مواصلات الفيوم إلى المنيب والعكس: 22.25 جنيه.

أسعار الأجرة الجديدة 2023 العجميين/ المنيب: 25 جنيهًا.

أسعار الأجرة الجديدة 2023 الشواشنة/ المنيب: 24:25 جنيه.

أسعار الأجرة الجديدة 2023 يوسف الصديق/ المنيب: 25 جنيهًا.

اللاهون/ المنيب.. 24:25.

طامية/ المنيب.. 23:25.

سنورس/ المنيب.. 23:25.

سنهور/ المنيب.. 24:25

أبشواي/ المنيب.. 25 جنيهًا.

أسعار المواصلات بين الفيوم وبني سويف

وتأتي أسعار المواصلات بين المحافظات 2023 وتحديدًا بين الفيوم/ بني سويف 9.50 جنيهًا.

أسعار الأجرة الجديدة في الفيوم

وجاءت أسعار الأجرة الجديدة في محافظة الفيوم من المدينة وإلى القرى كالتالي:

الفيوم/ الغرق: 5.5 جنيه.

الفيوم/ دفنو: 2.75 جنيه.

العزب ومشروع العزب والصعيدي: 2.25 جنيه.

هوارة المقطع: 2.75 جنيه.

اللاهون ودمشقين: 3.75 جنيه.

دمو: 2.75 جنيه.

العدوة: 2.75 جنيه.

سيلا ومحطة سيلا: 3.5 جنيه.

الصالحية موسى باشا: 10.75.

منشأة دمو: 2.75 جنيه.

دسيا: 2.75 قرش.

تلات: 2.75 قرش.

السنباط: 2.5 جنيه.

قلهانة وعزبة قلمشاه: 2.75 جنيه.

قلمشاة: 3.5 جنيه.

قصر الباسل: 4.75 جنيه.

أبجيج وعزبة سلطان: 2.25 جنيه.

إطسا: 2.75 جنيهًا.

منية الحيط: 3.75 جنيه.

أبو جندير: 4.75 جنيه.

الونايسة: 5.25 جنيه.

الحامولي: 5.25 جنيه.

تطون: 4.25 جنيه.

سنرو: 2.75 جنيه.

طبهار: 3.5 جنيه.

أبشواي: 3.75 جنيه.

الكعابي والإعلام: 2.5 جنيه.

مطرطارس: 2.75 جنيه.

منشأة عبد الله والزاوية: 2.5 جنيه.

بيهمو: 2.5 جنيه.

سنهور: 2.75 جنيه.

الفيوم الجديدة: 3.75 جنيه.

نقاليفة: 2.75 جنيه.

سنورس: 2.75 جنيه.

سرسنا/ المقاتلة: 3.5 جنيه.

الزربي/ معصرة صاوي: 2.75 جنيه.

طامية: 4.25 جنيه.

خلف/ أبو عش: 4.75 جنيه.

مناشي الخطيب: 2.75 جنيه.

الشيخ فضل: 2.75 جنيه.

كوم أوشيم المنطقة الصناعية: 6.25 جنيه.

خط العقرب: 2.25 جنيه.

الفيوم/ يوسف الصديق: 9 جنيهات.

الفيوم/ الشواشنة: 5.5 جنيه.

تسعيرة المواصلات الجديدة 2023 طامية

وجاءت تسعيرة المواصلات الجديدة 2023 من وإلى طامية كالتالي:

الروضة.. 2:25 جنيه.

منشأة الجمال وأصلان.. 3:25 جنيه.

بيت الري.. 4:75 جنيه.

المظاطلي.. 2:50 جنيه.

فانوس.. 3:25 جنيه.

العزيزية.. 3:5 جنيه.

فرقص.. 2:75 جنيه.

سرسنا.. 3:5 جنيه.

الروبيات.. 3:5 جنيه.

قصر رشوان.. 2:75 جنيه.

الزربي «دار السلام».. 2:75 جنيه.

تعريفة الركوب الجديدة من وإلى سنهور

سنورس.. 2:75

أبوكساه.. 2:75.

أبشواي.. 2:75.

الأوبرج.. 2:75.

شكشوك.. 2:75.

البركة.. 2:75.

تعريفة الركوب الجديدة من وإلى سنوريس

سنورس/رشوان/ المسلات.. 3:75.

طامية.. 2:75.

مطرطارس.. 2:50.

الزربي – معصرة صاوي.. 2:75.

سنهور.. 2:75.

جبلة.. 2:50.

الشوبك.. 3:50.

الإخصاص.. 2:75.

تعريفة الركوب الجديدة من وإلى أبشواي

الشواشنة.. 2:75.

المشرك قبلي وبحري وغيضان.. 3.25.

الصبيحي والأبعدية.. 3:25.

أباظة وقوتة.. 5:5.

آخر قرية بقارون.. 6:25.

قصر الجبالي والنزلة.. 2:75.

الخواجات.. 3:5.

يوسف الصديق.. 5:25.

حنا حبيب.. 3:75.

سنهور.. 2:75.

شكشوك.. 3:5.

أبو دنقاش.. 2:75.

النصارية.. 2:5.

العجميين.. 2:5.

شعلان والحامولي.. 3:75.

الخالدية وأبو شنب.. 2:75.

كحك قبلي وبحري.. 2:75.

طبهار.. 2:75.

أبوكساه.. 2:25.

زيد.. 2:50.

السنجق.. 2.75.

سنرو.. 2:75.

عبود.. 2:75.

تعريفة الركوب الجديدة 2023 في إطسا

قلهانة.. 2:75.

قصر الباسل.. 4:25.

جردو.. 2:25.

تطون/ الغرق.. 3:75.

أبو جندير.. 4:24.

الغرق/ البرنس.. 2:75.

منية الحيط.. 2:75.

أبو دفية.. 2:75.

السعدة.. 3:5.

قلمشاه.. 3:5.

تعريفة الركوب الجديدة 2023 من يوسف الصديق

مفارق الشيمي/ أبشواي القديم.. 5:25.

مفارق الشيمي/ أبشواي السياحي.. 5:25.

مفارق الشيمي/ قوته.. 3:75.

مفارق الشيمي/ الخريجين.. 3:75.