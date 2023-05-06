الكشكي: قطعنا أشواطا كبيرة في تحقيق أهداف الحوار الوطني قبل الجلسات الرئيسية

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه تم قطع أشواط كبيرة جدا في تحقيق أهداف الحوار الوطني قبل أن تنطلق الجلسات الرئيسية بسبب التحاور والنقاش والوصول إلى توافقات بين مختلف التيارات.

الانطلاق من أرضية وطنية

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية أمنية الخولي عبر قناة «اكسترا لايف»: «بات هناك اتفاق على الانطلاق دائما من الأرضية الوطنية، وماذا يريد الوطن في هذ التوقيت، وإمكانية استثمار هذه الفرصة في أن تكون القوى السياسية والأحزاب السياسية فاعلة وشريكة بشكل حقيقي وكبير في صناعة القرار والجمهورية الجديدة».

113 قضية يناقشها الحوار الوطني

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «وصلنا لـ113 قضية خلال جلسات العام الماضي، وهناك 19 لجنة داخل الحوار الوطني، وهناك إقبال بشغف من كل القوى السياسية والأحزاب والنخب من أجل المشاركة في الحوار الوطني وهذا يعكس جديته ومخرجات ونتائج واجتماعات مجلس الامناء تؤكد ذلك وتقود المشهد السياسي إلى ذلك».