وزيرة التخطيط: «بنات النيل» غني بالقصص المميزة.. وفخورة بكوني جزءا منه

وجهت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الشكر لحضور احتفالية مناقشة كتاب بنات النيل بالمجلس القومي للمرأة، قائلة: «سعيدة إني من ضمن 38 سيدة اللاتي تم اختيارهن لهذا الكتاب، الذي يعد تجربة فريدة ومتميزة ومهمة وأتمنى تكون ثمرة لسلسلة من الكتب لأن مصر مليئة بآلاف السيدات الملهمات اللي يستحقوا نلقي الضوء عليهم ويوصلوا للعالم العربي والغربي».

انشغال بالعمل العام

وأضافت: «نحن طوال الوقت بحاجة لوجود قدوة، ومهم نوثق القصص الملهمة لتشجيع الأجيال على النجاح والاقتداء بنماذج فريدة»، مؤكدة أنها منذ طفولتها كانت منشغلة بالعمل العام تأثرًا بوالدها وجدها، وكانت مهتمة بأن يكون لها إضافة في العمل العام.

وتحدثت عن المحطات التي مرت بها طول حياتها ووثقتها داخل الكتاب منذ كانت طالبة في المدرسة، وحرصها دائما على المشاركة في الانتخابات، وفي آخر عام لها بالثانوية قررت التفرغ للمذاكرة كي تلتحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ولكن طلبت منها مديرة المدرسة أن تكون رئيس لاتحاد طلاب المدرسة ووافقت بعد تردد، وقبلت التحدي ونظمت وقتها لخدمة مدرستها وتفوقت وكانت المكافأة حصولها على الترتيب السادس على مستوى الجمهورية في الثانوية، كما حازت لقب أفضل رئيس اتحاد طلبة لهذا العام.

زنوهت بأن المرأة في حاجة دائما للدعم والتشجيع كي تواجه التحديات التي قد تواجهها في المجتمع: «المساندة مهمة من كافة الدوائر المقربة، شيء لا غنى عنه».

التعلم والتدريب أساس الوصول للنجاح

وتابعت: «لا بد أن نتميز ونخلق قيمة مضافة، نحقق فرق وقيمة مضافة، نصنع الفارق لأن بلدنا تستحق، لذلك أطالب بأن نستمر في العمل والاجتهاد»، مشيرة إلى أن التعلم والتدريب أساس الوصول للنجاح، بجانب العمل الجماعي لأنه ليس هناك شخص يستطيع تحقيق النجاح بمفرده، وهناك نماذج مشرفة في المجتمع المصري للمرأة في المجتمع والكتاب غني بالقصص الملهمة.