 كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 2022.. اعرف الحدود الدنيا للتنسيق

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا لتنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية للعام الدراسي الجديد 2022-2023، موضحة أن الكلية تقبل طلاب شعبة علمي علوم وعلمي رياضة وطلاب الشعبة الأدبية في الثانوية العامة وتهتم بتأهيل الطلاب لسوق العمل ببرامج جديدة متخصصة.

تنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

تقدم «الوطن» في السطور التالية الحدود الدنيا لتنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية للشعبة الأدبية بحسب ما أعلنت عنه وزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

-كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة 354.0 درجة.

- كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة جامعة الإسكندرية 348.0 درجة.

- كلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس 345.0 درجة.

- كلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف 340.0 درجة.

وفي سياق متصل، قال الدكتور نجاح الريس، أستاذ بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، إن الكلية لها العديد من فرص العمل بعد التخرج لأن مجال الاقتصاد والسياسة مطلوب بصفة مستمرة.

وأضاف «الريس» لـ«الوطن»، أن الكلية حريصة على تأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال التدريب بصفة مستمرة وتنمية المهارات البشرية فهي المطلب الأول بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية والثاني بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية.

وأكد الدكتور نجاح الريس، أن الكلية بها 3 أقسام أساسية هي قسم العلوم السياسية وقسم الاقتصاد وقسم الإحصاء، وبرنامج به شعبتي الاقتصاد والعلوم السياسية.

أماكن شاغرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في تنسيق المرحلة الثانية

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أكدت أنه يوجد أماكن شاغرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية لطلاب الشعبة العلمية «رياضة وعلوم» في تنسيق المرحلة الثانية التي تنتهي مساء اليوم الثلاثاء الموافق 23 أغسطس الجاري، موضحة أنه يمكن للطلاب التنسيق للكلية من موقع التنسيق الإلكتروني، مشددة على ضرورة الالتزام بكافة الخطوات ككتابة رقم الجلوس بدقة والرقم السري واختيار الرغبات.