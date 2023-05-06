من هي كاميلا الملكة القرينة؟.. توجت بجانب الملك تشارلز الثالث اليوم

توجت اليوم كاميلا الملكة القرينة، زوجة الملك تشارلز الثالث في كنيسة ويسنمتستر العريقة في العاصمة لندن، اليوم السبت، بعد وفاة الملكة اليزابيث الثانية في سبتمبر الماضي، ومنذ ذلك الحين، أصبح أمير ويلز السابق ملكًا على كافة أنحاء بريطانيا، لكن بسبب التقاليد الإنجليزية، فقد تم تحديد مراسم حفل تتويج الملك اليوم السبت 6 مايو، بحضور نحو 2200 مدعو من رؤساء دول وحكومات ومندوبين من رئاسة ومجالس ووزراء.

من هي كاميلا الملكة القرينة زوجة الملك تشارلز؟

وبحسب الموقع الرسمي للعائلة الملكية، فأن كاميلا الملكة القرينة التي توجت اليوم بجانب الملك تشارلز الثالث، ولدت في 17 يوليو 1947 بمستشفي كوليد بلندن، وهي الابنة الكبرى لوالديها، الرائد بروس ميدلتون هوب شاند، وهون روزاليند مود شاند، ولديها شقيقة تُدعى أنابيل إليوت، وشقيق يُدعى مارك شاند، الذي توفي عام 2014.

ومن المعروف أن كاميلا الملكة القرينة زوجة الملك تشارلز لم تثقب أذنيها، وتفضل ارتداء أقراط مشبك، وظهر ذك عندما خُطبت لأمير ويلز بخاتم يرجع إلى جدة الملكة اليزابيث، كما أنها تحافظ على لياقتها من خلال حضور دروس باليه (Silver Swan).

تزوجت كاميلا من تشارلز خلال حفل مدني، في ويندسور، في 9 أبريل 2005، وأعقب ذلك صلاة وتفاني في كنيسة سانت جورج، بقلعة ويندسور، كما تهتم الملكة القرينة كاميلا بأعمال البستنة، ولديها مناحل لإنتاج العسل، الذي يتم توجيه عائدات بيعه للأعمال الخيرية.

الملكة كاميلا محبة للأعمال الخيرية

بعد زواج كاميلا من الملك تشارلز الثالث، أصبحت أول رئيسة لأكثر من 100 جمعية خيرية، فقد عُرف عنها دعمها للجمعية الملكية لهشاشة العظام منذ التسعينيات، وأصبحت أول راعية لها بصفتها دوقة كورنوال، والسبب في الاهتمام بهذا المجال هو إصابة والدتها وجدتها بهذه الحالة.

سافرت كاميلا إلى الولايات المتحدة في أول زيارة رسمية لها إلى الخارج في نوفمبر 2005، والتقت بالرئيس جورج دبليو بوش والسيدة الأولى لورا بوش في البيت الأبيض.

في عام 2021، بينما كانت بريطانيا في حالة إغلاق خلال جائحة كوفيد-19، أطلقت مبادرة «غرفة القراءة»، أو (The Reading Room)، وهي منصة على إنستجرام لاكتشاف الكتب الجديدة والأشخاص غير العاديين، وفي فبراير 2023، أعيد إطلاق المبادرة كمؤسسة خيرية باسم «غرفة قراءة الملكة».