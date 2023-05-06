كم بلغت تكلفة حفل تتويج الملك تشارلز؟.. أكبر مناسبة رسمية في 70 عاماً

انتهت قبل قليل، مراسم حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، ملكاً على بريطانيا، في كنيسة ويستمنستر بالعاصمة لندن، والذي يعد أكبر احتفال رسمي تشهده بريطانيا منذ 70 عاماً، واتسمت مراسم الحفل بالفخامة والبذخ، مما استدعى التساؤل عن تكلفة حفل تتويج الملك تشارلز الثالث اليوم السبت.

وبخلاف حفلات الزفاف الملكية، فإن تكلفة حفل تتويج الملك تشارلز سيكون من الأموال الحكومية، ومن أموال دافعي الضرائب، على أن يجري تقدير التكلفة الإجمالية بعد شهور من الحدث، الذي يحظى بمتابعة عالمية.

تكلفة حفل تتويج الملك تشارلز ملكاَ لبريطانيا

وبحسب تقرير لشبكة «سي إن بي سي» الأمريكية، فقد بلغت تكلفة حفل تتويج الملك تشارلز حوالي 145 مليون دولار، بينما أكد قصر باكنجهام، في وقت سابق، أن هناك تقارير تفيد بأنه من المتوقع أن يتدفق أكثر من مليار جنيه إسترليني إلى الاقتصاد البريطاني، كعائدات من حفل تتويج الملك تشارلز.

ووضع جاستن ويلبي، كبير أساقفة كانتربري تاج سانت إدوارد، المصنوع قبل 360 عاماً، على رأس الملك، تحت أنظار نحو 100 من رؤساء الدول وكبار الشخصيات، ومنهم السيدة الأمريكية الأولى، جيل بايدن، فضلاً عن ملايين المتابعين عبر شاشات التلفزيون.

ملك بريطانيا يبلغ من العمر 74 عاماً

وتولى تشارلز، الذب يبلغ من العمر 74 عاماً عرش بريطانيا خلفاً لوالدته الملكة إليزابيث، التي توفيت في سبتمبر الماضي، ليصبح تشارلز أكبر ملك بريطاني يضع على رأسه ذلك التاج، ويجلس على كرسي العرش، الذي يعود إلى القرن الرابع عشر، في كنيسة ويستمنستر بالعاصمة البريطانية لندن.

وتم تتويج تشارلز ملكاً على بريطانيا في كنيسة ويستمنستر، التي شهدت جميع مراسم التتويج منذ وليام الفاتح في عام 1066، إلا أن تتويج تشارلز الثالث هو المرة الثانية فقط التي يجري فيه بث مراسم التتويج عبر شاشات التلفزيون.

يشار إلى أن أكثر من 11 ألف شرطي شاركوا فى حفل تتويج الملك تشارلز الثالث ملكاً على بريطانيا، وكذلك تتويج زوجته الملكة القرينة كاميلا، وسط حشود كبيرة من متابعي الحفل ومراسم التتويج.