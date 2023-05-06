ضبط محطة وقود استولت على 7369 لتر سولار في جنوب سيناء

كشف إبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة جنوب سيناء عن قيام المديرية بشن حملات تموينية في مدن المحافظة لضبط الأسواق ومتابعة تنفيذ محطات الوقود سعر السولار الجديد.

أضاف لـ«الوطن» أن الحملات شملت مدينة دهب، مدينة أبورديس، مدينة أبوزنيمة، وجرى تحرير محاضر للمخالفين تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

ضبط محطة وقود

قال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة جنوب سيناء إنه جرى القيام بحملة مكبرة بمدينة دهب تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية، وتمكنت من ضبط محطة وقود استولت على 7369 لتر سولار بدون حق للاستفادة من ربحية فرق تحريك سعر السولار.

وأشار إلى أنه جرى تحرير محضر لمحطة وقود أخرى لإعطائها كميات من البنزين لاحد الأفراد دون موافقة التموين.

400 كيلو دقيق

أشار ابراهيم الحارون أنه جري تنظيم حمله الأخرى، وتم ضبط 400 كيلوجرام دقيق بلدى مدعم 87.5% بأحد المخابز السياحية، وهو بذلك يكون مخالفا للحصول على سلعه تموينيه مدعمه بدون وجه حق تم ضبط والتحفظ علي الكميه واتخاذ اللازم قانونا.

وتابع أنه جري تحرير 11 محضرا آخر ما بين أزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهاده صحية تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء والدكتور علي الميصلحي وزير التموين بضرورة تشديد الرقابة لمنع الغش وسرقة الدعم وضبط الأسواق.